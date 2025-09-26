Свердловчанку, ударившую сожителя ножом в живот, осудили за превышение самообороны

Березовский городской суд вынес приговор жительнице поселка Сарапулка Наталье Петровой, которая тяжело ранила сожителя.

Как сообщили в пресс-службе суда, сначала женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, однако, проанализировав все обстоятельства семейной драмы, суд переквалифицировал обвинение на превышение необходимой самообороны.

Установлено, что в ночь на 20 апреля 2025 года пьяный сожитель Петровой устроил скандал, пинал женщину ногами, кричал об изменах и швырнул в нее деревянной лавкой. Убежать из дома Петрова не могла, потому что не могла в такой ситуации оставить своих детей.

Избив Петрову, мужчина направился на кухню, взял нож и, угрожая всех убить, пошел на женщину. Петрова выхватила нож и нанесла ему один удар в живот. Сразу после этого она оказала мужчине первую помощь – зажала рану полотенцем и попросила знакомого вызвать скорую.

Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил Петрову к ограничению свободы сроком на 7 месяцев.

Березовский, Елена Владимирова

