Росатом построит на Урале завод по производству композитов

К 2032 году на территории Свердловской области появится завод по производству композитных материалов.

Соглашение об этом было подписано сегодня между Росатомом, Свердловской областью и ОЭЗ «Титановая долина».

Губернатор Денис Паслер написал в соцсетях, что проект обеспечит многомиллиардные инвестиции в промышленность региона, а также позволит создать более 500 новых рабочих мест. Завод будет построен на территории особой экономической зоны «Титановая долина».

«Четыре корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров будут построены и запущены в 2032 году. Ввод производства в эксплуатацию позволит кратно масштабировать спрос на новые материалы, усилит позиции нашей страны на международных рынках, а также позволит выйти на новый уровень импортонезависимости по выпуску углекомпозитов. Основные потребители продукции – авиастроение и аэрокосмическая отрасль, атомная промышленность, ветроэнергетика, медицина, судостроение и другие», – рассказал Паслер.

Екатеринбург

