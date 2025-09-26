Дело подростка, пытавшегося убить девочку, вернули в прокуратуру

Уголовное дело подростка из Верхней Пышмы, который пытался убить школьницу, отправили в прокуратуру «для устранения препятствий рассмотрения его судом», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

ЧП случилось год назад – вечером 15 сентября 15-летний подросток напал на 12-летнюю девочку, он пробил ей голову камнем и оттащил в лес, где оставил умирать. К счастью, школьница выжила. Ее нашли на следующий день – отсутствие ребенка обеспокоило родителей, были развернуты поиски. Несостоявшийся убийца тоже участвовал в них и даже пытался запутать людей: он выдвинул версию о маньяке. Впоследствии все вскрылось.

Девочку в тяжелом состоянии отправили в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга, там ее подключили к ИВЛ, долгое время она провела в реанимации, ей потребовалась операция.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Екатеринбург, Елена Сычева

