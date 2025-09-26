Новый уральский сорт пшеницы показал рекордный результат

В Свердловской области получили рекордный урожай нового сорта яровой пшеницы «Ница», выведенного селекционерами УрНИИСХ УрФАНИЦ.

Как сообщили в пресс-службе института, на площади в 55 га «Ница» показала среднюю урожайность в 47,1 ц/га, а на экспериментальном участке в 10 гектаров был достигнут показатель в 69,7 ц/га, что является рекордным результатом для уральского климата. В среднем в Красноуфимском районе, где находятся опытные поля, пшеница дает урожайность 33,6 ц/га.

«Этот сорт – наша большая гордость. Он не только урожайный, но и обладает исключительной стрессоустойчивостью, что критически важно для зоны рискованного земледелия», – подчеркивают в институте.

Сорт, названный в честь реки Ница в Свердловской области, был получен от скрещивания сортов «Екатерина» и «Красноуфимская 100». Его ключевые преимущества – устойчивость к полеганию, осыпанию и основным заболеваниям, таким как бурая ржавчина и головня. От всходов до созревания проходит около 80 дней.

Новый сорт «Ница» уже включен в Государственный реестр селекционных достижений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube