Бастрыкин не приехал в Екатеринбург

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не приехал в Екатеринбург на закрытие Всероссийской спартакиады СКР, передает корреспондент «Нового Дня». Среди почетных гостей финального дня, который проходит в квартале «Екатеринбург-Экспо», главы ведомства нет. Руководство СКР представлено начальником управления общественно-политической работы Сергеем Петровым.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге находятся порядка 500 сотрудников Следственного комитета России, которые соревновались в семи видах спорта. Спартакиада была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Елена Сычева

