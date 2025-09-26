На осенние каникулы екатеринбуржцы выбирают Петербург

На осенние каникулы россияне чаще всего планируют поездки в Москву, Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом жители Екатеринбурга проявляют особый интерес к Северной столице, рассказали в сервисе «Туту.ру».

По их данным, средняя стоимость осеннего путешествия для двух взрослых с ребенком – 98 тысяч рублей на четыре ночи. При этом уральские туристы оказались самыми экономными – они готовы потратить на отель и билеты в среднем всего 30 тысяч. «Родители из Краснодара готовы выделить на осеннюю поездку 45 тысяч рублей, из Ростова-на-Дону – 57 тысяч рублей, из Москвы – 69 тысяч рублей. Больше всех на осенние каникулы тратят семьи из Калининграда – в среднем 102 тысячи рублей на троих», – уточнил про планируемые расходы других путешественников член совета директоров сервиса Игорь Сивец.

Свердловскую область в осенние каникулы планируют посетить 3% россиян.

Екатеринбург, Дарья Деменева

