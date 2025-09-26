В мэрии напомнили, куда звонить, если хочется тепла

В администрации Екатеринбурга напомнили, что до 1 октября отопление должно быть запущено во всем городе. На 100% его дали пока только в Академическом районе.

При этом в мэрии сообщили, что подача тепла в квартиру зависит от технической готовности многоквартирного дома к приему тепловой энергии и при наличии заявки, направленной на подключение в адрес теплоснабжающей организации. «В случае отсутствия отопления в жилом помещении жителям необходимо обращаться, в первую очередь, в управляющую организацию, осуществляющую эксплуатацию жилого дома», – напомнили в администрации.

Екатеринбург, Елена Сычева

