В октябре можно будет увидеть сразу два звездопада

В октябре уральцы смогут увидеть сразу два звездопада. Первый звездный поток из созвездия Дракона должен пройти над землей в первых числах месяца, второй – из созвездия Ориона – в конце октября. Больше всего падающих звезд можно будет увидеть в ночь с 8 на 9 октября (Дракониды) и с 20 на 21 октября (Ориониды).

По мнению астрономов, второй поток будет интенсивнее первого. Метеорные дожди из созвездия Дракона обычно проходят очень вяло – по 10-15 штук в час, а вот в конце месяца хвосты комет будут падать на Землю в объеме до 20 штук в час, поэтому второй осенний звездный дождь будет виден непрерывно в течение нескольких часов.

Метеорные дожди не опасны для Земли, так как попадающие в зону земного притяжения осколки комет сгорают в атмосфере, не достигая земной поверхности. «Если небо в дни звездных дождей будет ясное, то жители области смогут увидеть очень красивую картину», – заметили в обсерватории.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube