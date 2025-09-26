Психотерапевт рассказал, почему людям нравится контент про серийных убийц

Большая часть россиян – 92% – регулярно читают книги и смотрят фильмы в жанре тру-крайм. Таковы данные опроса, проведенного издательством «Бель Летр» и сервисом «Литрес». 75% респондентов признались, что им интересно «заглянуть в голову» преступника, причем женщин это интересует чаще, чем мужчин.

Как пояснил «Новому Дню» главный психотерапевт минздрава Свердловской области Михаил Перцель, интерес может быть продиктован естественным любопытством. «Это может быть стремление изучить человеческую природу, темные стороны души, понять мотивы и психологию преступника. Для многих анализ деталей и попытка понять, что произошло, подобно решению головоломки», – заметил собеседник агентства.

К тому же, по словам специалиста, изучение преступлений активирует инстинкт самосохранения: «Мы пытаемся понять, как и почему совершаются преступления, чтобы не стать их жертвой. Многие люди испытывают возбуждение от осознания опасности, в которой оказались другие. Или получают удовлетворение, испытывая страх, гнев, сочувствие и другие эмоции, находясь в безопасной среде».

Для кого-то тру-крайм может быть эффективным способом отвлечься. «Погружаясь в чужую трагедию, можно на время забыть о своих проблемах, испытать чувство облегчения, что «у них» все плохо, а у меня относительно хорошо», – добавил Михаил Перцель.

Нейропсихолог Злата Попович пояснила «Новому Дню», что регулярный просмотр тру-крайм действительно иногда помогает избавиться от тревоги, эмоционально разгрузиться и «перевести негативные чувства в понятный план действий в случае реальной опасности».

Перцель же предостерег от слишком сильного увлечения историями маньяков и насильников – это может дать обратный эффект. «Важно помнить о возможных негативных последствиях погружения в истории реальных преступлений. Постоянное потребление такого контента может вызывать тревожность, страх, даже эмоциональное выгорание. А может привести к десенсибилизации, то есть к снижению чувствительности к насилию и страданию. Важно осознавать свои мотивы, быть внимательным к своему эмоциональному состоянию и ограничивать тру-крайм-контент», – добавил он.

Екатеринбург, Таисия Косачева

