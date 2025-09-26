Врачи спасли 35-летнюю женщину, которую 11 лет мучили язвы на коже и боли в ногах

В Верхнепышминской ЦГКБ врачи спасли 35-летнюю пациентку с посттромботическим синдромом, которая 11 лет страдала от отеков, болей в ногах и язвах на коже. Для этого свердловские врачи привлекли эксперта по венозному стентированию из Москвы.

«Настолько сложных операций при столь длительно существующем посттромботическом синдроме нам выполнять не доводилось, поэтому опыт коллеги из федерального центра очень пригодился. При помощи стента мы оттеснили тромб к стенке закупоренной вены, расширив ее и удерживая просвет открытым. Такая методика позволяет минимизировать нежелательные симптомы», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Верхнепышминской ЦГКБ Игорь Кочмашев.

После операции у женщины прошел отек, стала затягиваться язва на голени.

Как пояснили в ДИПе, посттромботический синдром – это хроническая болезнь на фоне тромбоза глубоких вен. У пациентов проявляются судороги, зуд, тяжесть и боль в ногах, а также трофические язвы. При слабых симптомах помогают компрессионные чулки, но если проблемы с венами серьезные – единственным решением становятся ангиопластика и стентирование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

