Сироты в Свердловской области смогут получить бесплатную юридическую помощь

Свердловские депутаты расширили список категорий граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. Теперь такая возможность появилась у школьников и студентов от 18 до 23 лет, которые потеряли родителей (или единственного родителя) в период обучения. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания Свердловской области.

«Расширение категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, стало еще одним шагом в работе властей по обеспечению защищенности жителей области. Важно, чтобы люди знали, что в сложной ситуации они могут получить юридическую консультацию», – отметила Людмила Бабушкина, председатель областного заксобрания.

Право на получение бесплатной юридической помощи появилось благодаря изменениям областного закона «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». Помимо сирот, юридическую помощь могут получить пенсионеры, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители и представители других льготных категорий.

Как сообщили в заксобрании, в прошлом году бесплатную юридическую помощь получили свыше 2,4 тысячи человек, а в первом полугодии 2025 года за такой помощью обратились порядка 1,5 тысячи человек.

Екатеринбург

