Свердловчане открыли для себя вертикальные сериалы

Свердловчане стали активно осваивать новый формат развлекательного контента – вертикальные сериалы. По данным аналитиков Yota, с начала года аудитория таких платформ в регионе выросла почти в два раза, а среднее время просмотра – в 2,5 раза. При этом в сервисе «Мегафона» отмечают, что интерес жителей Свердловской области вырос в 10 раз.

Вертикальные сериальные драмы – новый формат медиаконтента, который удобно смотреть на телефоне – в транспорте или во время перерывов. Хронометраж каждого эпизода – всего 1-3 минуты, в сезоне их 60-90. Вместе серии длятся как один полнометражный фильм.

Самый популярный сервис таких сериалов в России – ShortTV. За ним следуют мировые лидеры ReelShort и MoboReels.

Такие короткие сериалы смотрят в основном люди от 26 до 45 лет – на эту аудиторию приходится 60% всех зрителей. Интересно, что мужчин значительно больше – их 75%.

Из платформ, где публикуются вертикальные микродрамы, пока только ReelShort позаботился о российских пользователях. В его приложении есть русский интерфейс, а некоторые сериалы идут с субтитрами. Также русский язык поддерживается в MoboReels, но все сериалы там доступны только на языке оригинала.

Екатеринбург, Дарья Деменева

