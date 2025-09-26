На Урале бывший мэр задержан за превышение полномочий

Бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев задержан в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Согласно УК РФ, Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что Конев стал мэром Красноуфимска в марте 2021 года и прекратил им быть накануне, 25 сентября 2025 года.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в июле и касалось вопросов трудоустройства в администрацию города. Утром 26 сентября оперативники проводили в здании мэрии следственные мероприятия, была также выемка документов.

Врио мэра города назначен заместитель по социальной политике Юрий Ладейщиков.

Красноуфимск, Елена Васильева

