Полуфиналист «Титанов» вошел в состав сборной по универсальному бою

Полуфиналист шоу «Титаны», боец команды «Архангел Михаил» Николай Коваленко завоевал золото Кубка России, который сейчас проходит в Сочи. На соревнования приехали около 200 спортсменов из 27 регионов России.

Уралец стал лучшим в разделе «Борьба» и получил право войти в состав национальной сборной страны. Следующий этап – чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Саратове.

2025 год стал для Николая Коваленко одним из самых успешных – помимо серьезного результата в «Титанах», он завоевал золото Чемпионата США по дзюдо и стал лучшим на Всемирных играх пожарных и полицейских. Кроме того, Николай – детский тренер Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

