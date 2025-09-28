В Екатеринбурге завершился масштабный шахматный марафон

Сегодня в «Гринвиче» прошел финал «Шахматного марафона» по блицу – турнир собрал 52 игрока, в том числе многократных чемпионов России и Европы. Призовой фонд составил почти 1,3 миллиона рублей.

Игра проходила по швейцарской системе – каждый из 52 участников сыграл по 15 туров. Победителем и обладателем 150 тысяч рублей стал международный мастер Радик Макарян, второе место и 120 тысяч рублей получил чемпион Европы Александр Рязанцев, третье место и 110 тысяч рублей – международный гроссмейстер Павел Панкратов. Тройке лидеров также были вручены спецпризы от партнера марафона.

«Я очень рад принять участие в таком сильном турнире, среди игроков было немало именитых гроссмейстеров. Получился настоящий марафон – было непросто сыграть 15 туров», – признается победитель Радик Макарян.

За победу боролись игроки всех возрастов. Так, например, 34-е место занял 11-летний Кирилл Дружинин, неоднократный чемпион Свердловской области и УрФО.

«Сейчас шахматы на большом пике – я вижу, как на этот спорт записываются и дети, и взрослые. Например, в нашей школе «ШахМатOff» сейчас активно занимаются около 800 детей. Люди понимают, что сейчас модно быть умным, и шахматы в этом отлично помогают», – говорит Матвей Щербин, один из организаторов и одновременно участников турнира.

«Шахматный Марафон» – крупнейший еженедельный шахматный турнир в России. Регулярные турниры собирают до 300 игроков, а общее число участников в 2024 году достигло рекордных 1666 шахматистов.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

