На Урале похолодало до -11

В Свердловской области сегодня ночью температура опустилась до отрицательных значений.

По сообщению телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», холоднее всего было в Ивделе – 11,5 градусов ниже нуля. В Артемовском, Верхотурье, Североуральске -9,4 °C, Ирбите, Каменске-Уральском, Ревде -7°. В Екатеринбурге утром термометры показали -6°. Днем синоптики прогнозируют около +5 °C.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью ожидаются заморозки 0…-5°, на севере до +2°, температура завтра днем +6…+11°. 1 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0…+5°, днем 7…12 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

