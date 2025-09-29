В Екатеринбург прибыли новые автобусы

Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга, прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в 2025 году в уральскую столицу поступят 150 новых машин: 20 большого класса (более 90 мест) и 130 среднего класса (70 мест).

Программа позволяет перевозчикам, работающим в сфере общественного транспорта, приобретать новый подвижной состав в лизинг на льготных условиях. Суммарно благодаря программе удастся сэкономить 685 миллионов рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 миллиона рублей, а на машину среднего класса – 4,3 млн.

Екатеринбург, Елена Владимирова

