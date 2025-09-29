Жога рассказал, как отметит годовщину своего назначения уральским полпредом

2 октября исполнится год со дня назначения Артема Жоги полномочным представителем президента РФ в УрФО. В своем телеграм-канале чиновник рассказал, как намерен отметить этот день.

«2 октября будет ровно год, как по решению Главы государства Владимира Владимировича Путина я назначен полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Принял решение, что в этот знаковый день приму участие в онлайн-встрече форума «Патриоты Урала». Тема очень важная: психологическая поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей. В регионах Уральского федерального округа идёт активная работа в этом направлении. Данный опыт требует систематизации, и грядущая онлайн-встреча, я в этом уверен, внесет свой вклад в этот процесс. Вместе с коллегами – руководителем департамента психологической работы Министерства обороны РФ Валентиной Барабанщиковой и директором Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвирой Сыманюк – обсудим самые актуальные вопросы. Присоединяйтесь! 2 октября 14:00 по уральскому времени. Регистрация на сайте Общества «Знание» по ссылке», – написал полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube