российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 10:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В прошлом году ФСБ предотвратила на Урале 15 терактов

В 2024 году в Свердловской области сотрудники ФСБ предотвратили 15 террористических актов, возбуждено 19 уголовных дел в отношении 23 людей.

Такая информация содержится в программе профилактики терроризма, которую утвердил губернатор Денис Паслер.

Кроме того, по данным ГУ МВД, в 2024 году в регионе выявлено 85 преступлений террористической направленности. В основном это оправдание или пропаганда терроризма в интернете.

На реализацию программы по профилактике терроризма планируется потратить за 5 лет более 800 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,