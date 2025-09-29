В прошлом году ФСБ предотвратила на Урале 15 терактов

В 2024 году в Свердловской области сотрудники ФСБ предотвратили 15 террористических актов, возбуждено 19 уголовных дел в отношении 23 людей.
Такая информация содержится в программе профилактики терроризма, которую утвердил губернатор Денис Паслер.
Кроме того, по данным ГУ МВД, в 2024 году в регионе выявлено 85 преступлений террористической направленности. В основном это оправдание или пропаганда терроризма в интернете.
На реализацию программы по профилактике терроризма планируется потратить за 5 лет более 800 млн рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
