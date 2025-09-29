Отопление появилось в большинстве муниципалитетов Свердловской области

На Урале продолжается запуск тепла. Как сообщили «новому Дню» в департаменте информационной политики региона, на сегодняшний день полностью включено теплоснабжение в 74 муниципалитетах, в остальных поэтапное подключение продолжается.

Так, на данный момент полностью включено теплоснабжение в 70 муниципалитетах, имеющих централизованное теплоснабжение, и в четырех муниципалитетах, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения. В остальных муниципальных образованиях продолжается поэтапное подключение.

Для производства теплоносителя работает 1 328 котельных, то есть 97,3 процента от общего количества котельных. Отапливается 92 млн кв. метров и практически все объекты социальной сферы.

Напомним, что в ночь на 29 сентября в свердловской области уж фиксировались заморозки. Утром в Екатеринбурге было до минус 6 градусов по Цельсию. В уральской столице отопительный сезон начался 15 сентября.

Екатеринбург, Елена Васильева

