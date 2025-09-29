За неделю на Урале родилось 728 детей

В Свердловской области за минувшую неделю родилось 728 детей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава региона, среди новорожденных 397 мальчиков и 331 девочка, в том числе 8 пар близнецов. 520 женщин стали матерями до 35 лет. 200 женщин родили после 35 лет. Для одной свердловчанки это были девятые по счету роды, а 136 новорожденных стали третьими детьми у своих матерей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube