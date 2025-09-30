Сегодня именины Веры, Надежды, Любови и Софии

Сегодня отмечают свои именины Вера, Надежда, Любовь и София. Согласно преданию, три сестры и их мать Софья жили в Италии и не скрывали своей веры во Христа. Узнав об этом, император Адриан велел привезти их в Рим и заставил принести жертву богине Артемиде. Однако девочки (Вере было 12, Надежде – 10, Любови – всего 9 лет) отказались сделать это, за что были обезглавлены. После смерти дочерей, их мать София три дня оплакивала их, после чего умерла от горя и была погребена рядом с ними.

С этого времени день 30 сентября считается днем памяти святых мучениц, а в народе носит название всесветных бабьих именин.

Выражение «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» целиком или частично употребляется в устной речи, нередко встречается в стихах. Оно стало символом человеческих качеств – веры, надежды, любви и мудрости.

Екатеринбург, Елена Васильева

