Полпред Жога – от жителей округа поступают жалобы на качество отопления

Полпред в УрФО провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, и особое внимание обратил на ход отопительного сезона. Артем Жога, в частности, отметил, что от жителей регионов Уральского федерального округа поступают жалобы на несвоевременный запуск тепла, а также на качество отопления.

«Прошу главных федеральных инспекторов взять на контроль проведение отопительного сезона. Уверен, вы проследите, чтобы тепло зашло во все дома, особенно в детские учреждение социальные объекты», – акцентировал Артём Жога.

Отопительный сезон стартовал во всех регионах Уральского федерального округа. В конце августа и начале сентября началось подключение тепла в Ямало-Ненецком автономном округе и Югре, следом за ними отопление появилось в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. 25 сентября отопительный сезон стартовал в Курганской области, сообщили в пресс-службе уральского полпреда.

Екатеринбург, Елена Васильева

