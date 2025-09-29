Театр кукол поставил спектакль о собаке, спасающей хозяина в годы войны

10, 11 и 12 октября на малой сцене Екатеринбургского театра кукол состоится премьера спектакля «Повесть о собаке». В основе спектакля лежит рассказ уральского писателя Бориса Рябинина «Чапа из Ленинграда».

Как сообщили «Новому Дню» в театре, спектакль раскрывает тему героизма животных в годы Великой Отечественной войны. Собаки наравне с человеком несли службу и разделяли тягости военного времени, защищая Родину от врага: доставляли важные сообщения и боеприпасы в самый центр боевых действий. Собаки-санитары приносили раненым медицинскую сумку, а иной раз, спасая от смерти, выносили их с поля боя, зачастую ценой своей собственной жизни.

«Конечно, это героизм. Но героизм неосознанный. Собака неспособна понять своего подвига. Она это делает не ради идеи, а ради человека, которому беззаветно предана, и которого глубоко любит, – говорит автор инсценировки и режиссер Николай Бабушкин. – Отсюда вытекает основная тема спектакля – взаимоотношение людей и четвероногих. По сюжету мальчишка спасает из воды тонущую собаку. И приходит время, когда она, рискуя своей жизнью, платит ему тем же».

Екатеринбург, Елена Владимирова

