Строительство термального комплекса «Баден-Баден» в Сысерти вылилось в уголовное дело

В уголовное дело вылилось строительство в Сысерти термального комплекса «Баден-Баден». Это следует из письма главы свердловского Следственного комитета Богдана Францишко на имя местной жительницы Юлии Шавранской, сообщает «Уралинформбюро».

Такое решение было принято по итогам проверки стройплощадки на горе Бессонова. Как напоминает «Уралинформбюро», Шавранская еще в августе 2023-го пожаловалась на стройку председателю СК России Александру Бастрыкину. Сысертчанка задалась вопросом, почему на бюджетные деньги ведутся работы, которые, по ее мнению, наносят непоправимый вред природе.

После первой проверки следователи отказались возбуждать дело, но в августе 2025 года Юлия Шавранская побывала на приеме у руководителя областного СУ СКР. После этого Францишко распорядился провести повторную проверку, в том числе на предмет возможной коррупционной составляющей.

Теперь же возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). Кто выступает в роли фигурантов, пока неизвестно. В свердловском управлении СК от комментариев воздержались.

Как напоминает «Урлинформбюро», споры вокруг строительства «Баден-Баден Сысерть» длятся с 2022 года, когда администрация Сысерти компании «Уральские горячие источники – Баден-Баден» участки в прибрежной зоне местного водохранилища и на горе Бессонова. Жители выступили против проекта, опасаясь, что стройка нанесет вред экологии, а также историческому виду города. Кроме того, при раскопках на горе обнаружилось множество старинных артефактов, относящихся к истории Сысертского завода-крепости.

В марте 2023 года местные власти отказали «Баден-Бадену» в разрешении на строительство терм на участке. Впрочем, это не помешало компании открыть продажи апартаментов в проектируемом термальном комплексе. Вскоре стало известно, что госэкспертиза одобрила проект терм, но стройка стартовала лишь летом прошлого года, а в июне 2025-го холдинг Ваdеn Fаmily выставил строящийся термальный комплекс на продажу за 888 миллионов рублей.

Как сообщила Юлия Шавранская корреспонденту «Уралинформбюро», к настоящему моменту на горе возведено двухэтажное здание, серьезно изменен рельеф, на склоне горы, обращенном к пруду, вырос глубокий котлован. По ее словам, 14 сентября там велись активные земляные работы с участием подъемного крана.

Сысерть, Елена Васильева

