российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбург и Гомель стали городами-побратимами

Сегодня в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь» состоялась встреча председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Как сообщает издание «Гомельские ведомости», стороны подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Екатеринбургом и Гомелем.

Перспективными направлениями развития внешней торговли между этими двумя городами являются поставки продукции гомельских предприятий пищевой промышленности, мясная продукция, шоколадные и кондитерские изделия, масложировая продукция, легкая промышленность, мебель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,