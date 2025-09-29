Екатеринбург и Гомель стали городами-побратимами

Сегодня в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь» состоялась встреча председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Как сообщает издание «Гомельские ведомости», стороны подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Екатеринбургом и Гомелем.

Перспективными направлениями развития внешней торговли между этими двумя городами являются поставки продукции гомельских предприятий пищевой промышленности, мясная продукция, шоколадные и кондитерские изделия, масложировая продукция, легкая промышленность, мебель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

