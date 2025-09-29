На Урале проверят систему оповещения

В Свердловской области 1 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Сирены и громкоговорители запустят в первой половине дня в рамках всероссийской тренировки, она проводится ежегодно.

При включении оповещения людей просят сохранять спокойствие и включить радио или ТВ, чтобы прослушать сообщение от соответствующих органов – в случае реальной опасности, население оповестят именно по этим каналам о порядке действий.

Екатеринбург, Елена Сычева

