На Урале проверят систему оповещения

В Свердловской области 1 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Сирены и громкоговорители запустят в первой половине дня в рамках всероссийской тренировки, она проводится ежегодно.
При включении оповещения людей просят сохранять спокойствие и включить радио или ТВ, чтобы прослушать сообщение от соответствующих органов – в случае реальной опасности, население оповестят именно по этим каналам о порядке действий.
Екатеринбург, Елена Сычева
