В Ирбитском районе перевернулся автомобиль под управлением водителя без прав (ФОТО)

Сегодня около 3 часов ночи на 95-м километре автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 26-летний житель Ирбитского района ехал в сторону деревни Речкалова на автомобиле Chevrolet, не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель и его 27-летняя пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности. Оба участника инцидента доставлены в Ирбитскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. Водителя также проверят на наличие алкоголя в крови, ранее он уже 12 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления автомобилем.

Ирбит, Елена Владимирова

