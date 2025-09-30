Водитель грузовика переехал ноги коллеге, который ремонтировал машину на трассе (ФОТО)

Водитель грузовика получил тяжелые травмы, когда остановился для ремонта своего автомобиля на 71-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель возле города Волчанска.

Как сообщили в облГАИ, днем 29 сентября 58-летний водитель МАЗа двигался в сторону Серова с грузом древесины. Мужчина заметил, что у прицепа ослабло крепление заднего левого колеса. Чтобы устранить неисправность, водитель остановился и залез под прицеп. Рядом находилась его жена, которая стала очевидцем событий.

В этот момент на лежащего на дороге водителя наехал неизвестный автомобиль, который сразу скрылся с места ДТП. Очевидцы немедленно сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию, и отряды ДПС сразу отправились на розыск и задержание водителя-нарушителя.

Водителя МАЗа с тяжелыми травмами, включая ампутацию голени и травму плеча, доставили в больницу города Североуральска.

Водитель второго автомобиля был задержан на 176-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в районе Кушвы. Он двигался в направлении Екатеринбурга. Им оказался житель ХМАО, мужчина 1964 года рождения, управлявший грузовым автомобилем DAF. Сейчас он дает показания.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является грубым нарушением. В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека в результате ДТП действия водителя подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и могут повлечь лишение свободы на срок до 2 лет.

Волчанск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube