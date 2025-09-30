На Полевском тракте водитель «Нивы» врезался в КамАЗ и погиб

На 12-м километре Полевского тракта 63-летний водитель Chevrolet Niva врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Трагедия случилась накануне, в 20 часов.

По данным городской ГАИ, в легковушке также находилась 55-летняя пассажирка – ее увезли в ГКБ № 24.

«Сотрудниками полиции установлено, что погибший водитель – житель Екатеринбурга, водительский стаж управления транспортным средством составляет 30 лет, к административной ответственности привлекался 1 раз, в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. Полицейские провели необходимые процессуальные действия и установили личности участников аварии. По факту происшествия проводится расследование», – отметили в пресс-службе ведомства.

