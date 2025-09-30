Новоуралец, который бросил чайник с кипятком в голову падчерицы, отправлен под домашний арест

Новоуральский городской суд избрал меру пресечения местному жителю Владимиру Китову. По версии следствия, мужчина бросил чайник с кипятком в свою падчерицу. Девочка получила ожоги и была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчине предъявлено обвинение по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Суд отправил Китова под домашний арест по 27 ноября.

Новоуральск, Елена Владимирова

