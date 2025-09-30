Еще один авиаперевозчик запускает прямые рейсы Екатеринбург – Краснодар

Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Кольцово в Краснодар: самолеты «Победы» начнут летать по маршруту уже 10 октября, сообщили на сайте авиаперевозчика.

Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 8:40. Обратно – по средам, пятницам и воскресеньям в 17:15. Стоимость билетов – от 10 400 рублей. Время полета составит 4 часа.

Как уже писал «Новый День», 11 сентября Минтранс РФ снял авиационные ограничения с аэропорта Краснодара, действовавшие с 2022 года, в этот город из екатеринбургского аэропорта уже летают самолеты «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Дарья Деменева

