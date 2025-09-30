российское информационное агентство 18+

Вторник, 30 сентября 2025, 12:12 мск

Новости Екатеринбург

На первый день октября МЧС объявило штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в среду, 1 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Чтобы пережить непогоду без происшествий, ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует:

не приближаться к неустойчивым рекламным щитам и конструкциям;

не искать укрытие от ветра у стен зданий;

не парковать автомобили рядом с деревьями и конструкциями.

Екатеринбург, Дарья Деменева

