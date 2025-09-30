российское информационное агентство 18+

Горожане назвали книги, которые помогут иностранцу понять русскую душу

Понять загадочную русскую душу иностранцу лучше всего через книги Достоевского. Таковы результаты опроса, который провели корреспонденты «Нового Дня» среди жителей Екатеринбурга.

Также респонденты в основном рекомендовали классику: «Капитанскую дочку» Пушкина, «Отцов и детей» Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, сказы Бажова, произведения Паустовского.

Некоторые, впрочем, считают, что к русской душе лучшего всего подобраться через фантастику братьев Стругацких. «Я не знаю, как описать. Ее [русскую душу] нормально никто не может описать. Только прочувствовать можно», – отметил читатель повестей «Пикник на обочине» и «Понедельник начинается в субботу».

А одна девушка предложила обратиться к истокам: «Наверное, что-то из народного творчества. Славянский фольклор, мифология. Это база любого народа, на котором впоследствии строится понимание культурного образа людей».

Какие книги помогут понять русскую душу

Екатеринбург, Дарья Деменева

