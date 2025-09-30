В Екатеринбург вернется тепло и солнце

В Екатеринбурге после ухода холодного антициклона потеплеет. Уже в среду днем ожидается до +10 градусов. В четверг выглянет солнце, но температура воздуха останется прежней, а вот к выходным может потеплеть до +15 днем. По ночам на этой неделе будет около +1…+3 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным Gismeteo, сухая, ясная и относительно теплая погода продержится в Екатеринбурге примерно до середины октября, а уже с 15-х чисел месяца начнется похолодание, придут дожди с мокрым снегом.

Екатеринбург, Елена Сычева

