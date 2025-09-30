Иностранных туристов в России стало больше на 21%

Этим летом Россию посетили на 21% больше иностранцев, чем годом ранее. 7% из всех туристов выбрали поездку на Урал, следует из анализа «Мегафона».

Так, около половины гостей приехали из стран ближнего зарубежья: этот поток вырос на 57%. Особенно много было туристов из Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Кроме этого, рекордно вырос турпоток из Таиланда – туристов-тайцев стало в пять раз больше.

Несмотря на то, что приезжих из Китая стало на 8% меньше, эта страна остается лидером по числу гостей. Также анализ показал, что в России вырос турпоток из Франции, Австрии, ОАЭ и США, стран Африки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

