российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 15:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Иностранных туристов в России стало больше на 21%

Этим летом Россию посетили на 21% больше иностранцев, чем годом ранее. 7% из всех туристов выбрали поездку на Урал, следует из анализа «Мегафона».

Так, около половины гостей приехали из стран ближнего зарубежья: этот поток вырос на 57%. Особенно много было туристов из Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Кроме этого, рекордно вырос турпоток из Таиланда – туристов-тайцев стало в пять раз больше.

Несмотря на то, что приезжих из Китая стало на 8% меньше, эта страна остается лидером по числу гостей. Также анализ показал, что в России вырос турпоток из Франции, Австрии, ОАЭ и США, стран Африки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,