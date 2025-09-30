Полиция искала нелегалов на окраине Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские из отдела № 13 провели рейд «Нелегальный мигрант». В нем приняли участие сотрудники миграционного подразделения, участковые, патрульно-постовая служба.

«В рамках рейда сотрудники полиции проверили места концентрации иностранных граждан, в том числе строения на улице Черняховского. В результате были выявлены несколько иностранных граждан, у которых усматриваются нарушения миграционного законодательства. Все они были доставлены в территориальной ОВД для разбирательства. Подобные рейды будут продолжены», – сообщили в пресс-группе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

