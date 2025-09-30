Завтра, 1 октября, начинается Российский ресторанный фестиваль. В течение двух недель, до 15 октября включительно, посетители заведений-участников смогут попробовать специально созданные к проекту сеты из разных блюд. Как правило, в каждый входит 3-4 блюда, включая закуску и десерт. Цены на сеты фиксированные – их три, в зависимости от ресторана.

В Екатеринбурге в РРФ-2025 участвуют 13 заведений, в шести из них шеф-повара создали сеты по минимальной цене, только в одном – по максимальной.

Организаторы фестиваля сообщили, что хотят поддержать проекты, открывшиеся не раньше марта 2025 года, однако в Екатеринбурге в список мест попали и те, кому уже исполнилось больше года.

Екатеринбург, Елена Сычева

