российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 18:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Начинается Российский ресторанный фестиваль

Завтра, 1 октября, начинается Российский ресторанный фестиваль. В течение двух недель, до 15 октября включительно, посетители заведений-участников смогут попробовать специально созданные к проекту сеты из разных блюд. Как правило, в каждый входит 3-4 блюда, включая закуску и десерт. Цены на сеты фиксированные – их три, в зависимости от ресторана.

В Екатеринбурге в РРФ-2025 участвуют 13 заведений, в шести из них шеф-повара создали сеты по минимальной цене, только в одном – по максимальной.

Организаторы фестиваля сообщили, что хотят поддержать проекты, открывшиеся не раньше марта 2025 года, однако в Екатеринбурге в список мест попали и те, кому уже исполнилось больше года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Туризм,