ГК «КОРТРОС» рассказала на форуме «100+ TechnoBuild», как построить идеальный город в поле (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылся международный строительный форум и выставка «100+ TechnoBuild». Группа компаний «КОРТРОС», участвующая в мероприятии уже в 10 раз, в этом году вместо классического стенда спроектировала футуристический павильон, а панельные дискуссии разбавила интеллектуальным лекторием с подкастами и лекциями в стиле TED-talks.

В статусе генерального партнера «100+ TechnoBuild 2025» компания сделала акцент на манифесте о городах будущего, которые проектируются вокруг человека и с заботой о его благополучии и здоровье. Одним из ключей к пониманию этого трека стала дискуссия на тему «От дома к району: эволюция девелопмента и новые вызовы для проектов-миллионников», в которой приняли участие генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов и главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

Уникальность проекта Академического района сложно переоценить, отмечали участники дискуссии. Как подчеркнул Сергей Ланцов, его инициаторы сразу понимали, что это будет игра «вдолгую», с внушительными вложениями в коммунальную инфраструктуру, необходимостью создавать генеральный план как для целого города, и договариваться «всем со всеми» – с властями города и области, энергоснабжающими компаниями, транспортниками, будущими собственниками жилья. Однако смелость девелоперов себя оправдала.

«Безусловно, развивать масштабные инновационные проекты в «чистом поле» – это вызов, – отмечает Дмитрий Железнов. – Ведь речь идет о создании комфортной среды, социальной инфраструктуры для людей, при этом запросы людей и рынка с годами трансформируются. Привести людей в чистое поле и начать там продавать дома – сложно. Надо создавать для покупателя дополнительные ценности». Сейчас, спустя 20 лет после старта проекта, очевидно, что создать их удалось.

Например, это социальная инфраструктура – в районе успешно строятся школы и детские сады. Уникальная система безопасности: весь район покрыт сетью видеонаблюдения. Здесь постоянно работают 8000 видеокамер, а преступность в 10 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу. Если ребенок забудет велосипед или самокат в соседнем квартале, с помощью системы безопасности семья с легкостью сможет найти его – в других районах такого нет. Отличается Академический и своим качеством общественных пространств. Застройщик обустроил и до сих пор опекает зеленые аллеи района. Девелопер выделил землю под Преображенский парк, впоследствии передав его на баланс города. Представители компании признают, что их затраты выше, чем на аналогичные статьи у государственных органов, но в конечном счете это себя оправдывает – парк стал точкой притяжения не только для самих жителей Академа, но и для города в целом. Жителей регулярно опрашивают, чего, на их взгляд, пока не хватает в районе, какое еще направление надо развить. При этом немаловажно, что цены на жилье ведущий девелопер держит на конкурентном уровне: ведь сейчас в районе работает уже 30 застройщиков.

Строятся в Академическом районе и представительства органов власти. Недавно открылись здания районного суда и администрации, скоро появится и собственный ЗАГС. Также в планах девелопера – строительство крупного офисного центра, это позволит создать для жителей рабочие места в шаговой доступности от дома. Совместно с областными властями обсуждается проект создания медицинского кластера – строительства нового здания медицинского университета и НИИ охраны материнства и младенчества.

Как признался Сергей Ланцов, его мечта – появление в Академическом Наукограда нового типа: «Я вижу это не как классический Академгородок, а как пространство для воспитания особого поколения людей, которые при желании смогут находиться в научной среде с детского сада до профессуры. Предоставить такую возможность самореализации всем желающим».

Добавим, на стенде ГК «КОРТРОС» на форуме «100+ TechnoBuild 2025» посетители смогут увидеть арт-истории со стихиями воды, земли, огня и воздуха, которые стали архитектурными метафорами, отсылающими к знаковым площадкам компании.

Презентации флагманских проектов «срежиссированы» в формате интерактивного путешествия по городам. Посетители смогут заглянуть в будущее и пройтись по новым кварталам на острове Октябрьский в Калининграде, увидеть санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске, обновленный микрорайон «Дом культуры железнодорожников» в Перми и ультрасовременный бизнес-центр в Екатеринбурге от французских архитекторов. Для представления застройки «Академический» и «Академический 2» созданы макеты с впечатляющей детализацией – размером с мини-квартиры, по 9 кв. метров. Оживит эту городскую историю сторителлинг на экранах с 3D-визуализациями.

