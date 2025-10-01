российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Среда, 1 октября 2025, 10:49 мск

Съезд в Нижние Серги с Пермского тракта закрыли на капремонт

В Свердловской области с сегодняшнего дня перекроют съезд в Нижние Серги с Пермского тракта – на этом участке проводится капремонт. Движение ограничат на четыре дня, с 1 по 4 октября, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автомобильной дороге Пермь – Екатеринбург 285 км – 286 км, съезд в Нижние Серги перекрыт с 01.10.2025 по 04.10.2025», – сообщили в пресс-службе с ведомства. Объехать закрытый участок можно будет на 292-м километре Пермского тракта по разворотной петле.

