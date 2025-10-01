российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Среда, 1 октября 2025, 10:49 мск

Новости Екатеринбург

Под Белоярским в лобовом столкновении пострадали пятеро (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

На 7-м километре автодороги Белоярский – Бруснятское – Некрасова 42-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с «двенадцатой». 20-летнего водителя отечественной машины доставили в больницу Асбеста, а четверых пассажиров иномарки с различными травмами увезли в 36-ю ЦГБ Екатеринбурга.

По данным облГАИ, оба водителя в момент ДТП были трезвы. Но выяснилось, что пассажиры Volkswagen не были пристегнуты. За это водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки людей, а самих пассажиров – за несоблюдение ПДД.

По факту происшествия проводится проверка.

Белоярский, Дарья Деменева

