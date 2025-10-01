В осенний призыв в армию пойдут 3 тысячи уральцев

Сегодня, 1 октября, в России начался осенний призыв. Из Свердловской области планируется призвать на службу в Вооруженные силы РФ более 3 тысяч молодых людей, сообщили в ДИПе.

В эту кампанию работают 80 территориальных призывных комиссий, они рассылают повестки призывникам и затем отправляют новобранцев на сборный пункт в Егоршино.

В этом году наряду с традиционными бумажными повестками свердловчане через портал «Госуслуги» будут получать электронные уведомления о явке.

Осенняя кампания продлится до 31 декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, соответствующие требованиям по здоровью и не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от службы в армии.

Решение о годности к службе принимается на основании медицинских заключений. В случае спорных вопросов молодых людей направляют на контрольное освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области или в лечебно-профилактические учреждения.

Отправка новобранцев в части начнется с 15 октября. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Как ранее сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации, призывники не будут направляться для участия в СВО и в новые регионы страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube