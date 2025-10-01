Банкротство граждан – что это такое и как не попасть в неприятности, обращаясь в специализированные конторы

В российском сегменте Интернета с каждым днем становится все больше рекламы фирм, оказывающих услуги по банкротству граждан. Открываются такие конторы и офлайн, причем как в центральных, так и в спальных районах городов России. Яркая реклама заманивает потенциальных клиентов будущей счастливой жизнью без долгов, обещает скидки и призы, в том числе за новых клиентов, приведенных старыми.

Как рассказал «Новому Дню» юрист Андрей Божинов, фирмы, оказывающие услуги по банкротству, – сейчас такое же популярное на рынке явление, как в свое время автоюристы, которые по просьбе клиентов ходили в суд, чтоб выбить из страховых контор максимальные выплаты за ДТП.

«Как правило, в таких фирмах работает несколько юристов со своим (и это ключевое обстоятельство) арбитражным управляющим. От такого управляющего можно, например, грамотно скрыть часть имущества и не указывать его в общей банкротной массе. В каждой конторе свои подходы по решению вопросов клиентов. Услуги по стоимости начинаются от 150 тысяч, они могу взиматься как единоразово, так и ежемесячно, в рассрочку и так далее», – пояснил Андрей Божинов.

По словам эксперта «Нового Дня», прежде чем обращаться в фирмы по банкротству, человеку необходимо очень хорошо подумать, вспомнить свои активы, в том числе и проданные 2-3 года назад, и для начала просто сходить на консультацию к хорошему юристу. Возможно, банкротство окажется не самым легким, простым и дешевым способом решения финансовых проблем.

Если же решение о необходимости банкротства твердо принято, Андрей Божинов рекомендует изучить картотеку дел Арбитражного суда, посмотреть, какие фирмы как эффективно и результативно работают, сколько длится рассмотрение дела. Простое банкротство не должно занимать более полугода. Если дело длится дольше – есть повод задуматься, не тянут ли юристы из клиента деньги.

В случае долга до 500 тысяч гражданин может пойти в суд самостоятельно, не обращаясь к юристам – такие дела рассматриваются в упрощенном порядке.

Следует помнить, что после проведения процедуры банкротства гражданин на три года лишается возможности брать новые кредиты, данные о нем публикуются арбитражным управляющим в открытых источниках, такой человек лишается и возможности три года вести бизнес, иногда – устанавливается ограничение на выезд из страны.

Екатеринбург, Елена Васильева

