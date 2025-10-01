Синоптики рассказали, какая погода будет в октябре

Погода в октябре в Свердловской области не будет ни слишком холодной, ни слишком жаркой, ни слишком дождливой.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, средняя температура месяца составит от +1 до +4, по ночам вероятны заморозки примерно до -5.

При этой в истории метеонаблюдений случались случаи нетипичного похолодания или наоборот, потепления. Иногда при резких вторжениях холода из Арктики абсолютный минимум достигал -21…-26°, а в северных районах -33°. Иногда, наоборот, в первой декаде октября стоит солнечная теплая погода (максимум достигал 25°). В среднем отрицательная температура воздуха в регионе устанавливается после 20 октября, в северных районах – после 15-го.

Осадки, как ожидается, не будут слишком обильными. Число дождливых дней в октябре в среднем колеблется от 9 до 18. Устойчивый снежный покров на Урале образуется, как правило, в ноябре.

Октябрь прошлого 2024 года был близким к норме по температуре воздуха при дефиците осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

