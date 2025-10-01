Заводчанин, который иногда уходил с работы пораньше, получил 400 тысяч компенсации

Сотрудник Каменск-Уральского метзавода успешно посудился с предприятием.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина пошел с иском в суд, после того, как его уволили за уход домой за 1-2 минуты раньше конца смены.

В ходе заседания было установлено, что истец проработал на КУМЗе более 20 лет. Уволен он был в мае 2025 года по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей) за то, что уходил домой пораньше. Кроме того, работнику в отделе кадров напомнили о неснятых дисциплинарных взысканиях, с которыми он был не согласен. Мужчина посчитал свои права нарушенными и обратился с иском в суд.

В ходе рассмотрения дела судья признал приказ об увольнении незаконным и обязал завод восстановить работника в должности с сохранением прежних обязанностей и зарплаты. Заводу также предписали выплатить зарплату за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября в размере 323 тысячи 679 рублей 70 копеек и компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Работу мужчине также вернули. К ней он уже приступил.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

