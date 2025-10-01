Генеральный директор «Т Плюс» посетил Уральский турбинный завод: обсудил инвестиции и импортозамещение

Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс

во время рабочей поездки в Екатеринбург посетил Уральский турбинный завод, входящий в контур «Интер РАО».

На производственной площадке изготавливается энергетическое оборудование для Пермской ТЭЦ-14 Группы «Т Плюс». Глава энергокомпании обсудил с генеральным директором завода Дмитрием Изотиным текущие совместные проекты и перспективы сотрудничества.

На сборочном стенде Павел Сниккарс осмотрел готовую турбину мощностью 125 МВт, изготовленную для Пермской ТЭЦ-14. Агрегат представляет собой современное продолжение самой массовой машины Уральского турбинного завода. «Т Плюс» планирует установить турбину вместо устаревшего оборудования третьего энергоблока, увеличив его мощность на 15 МВт. Также руководители обсудили производство турбины КТ-40 для ПГУ-105, который будет построен и введён в работу на Пермской ТЭЦ-14 в 2031 году.

Дмитрий Изотин рассказал Павлу Сниккарсу о масштабной инвестпрограмме завода и новых подходах к обеспечению качества: от внедрения современных расчётных комплексов в проектировании до построения новых испытательных стендов. Руководитель «Т Плюс» осмотрел производственные цеха и оценил новые технологические возможности предприятия.

Отметим, что «Т Плюс» активно занимается вопросами импортозамещения. От выполнения этой задачи зависит стабильность и надёжность энергоснабжения жителей, что является важнейшей задачей компании. Внедрение отечественного оборудования в работу предприятий Группы «Т Плюс» позволит заменить отслужившие свой срок турбины, увеличить электрическую мощность объектов и в дальнейшем привлекать производителей к их ремонту и обслуживанию.

Справка «Нового Дня»:

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.

Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Екатеринбург, Елена Васильева

