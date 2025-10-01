российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 14:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В мэрии ответили на вопрос о судьбе подземной парковки под площадью 1905 года

В Екатеринбурге под площадью 1905 года в ближайшие 20 лет не будут строить подземную паковку, по крайней мере, такой объект не предусмотрен Генпланом уральской столицы. Соответствующее письмо от вице-мэра Рустама Галямова опубликовал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Раньше автомобилисты оставляли машины прямо на площади, однако с этого года она стала «популярным местом отдыха горожан». По крайней мере, так задумывалось: там открыли фестиваль «Лето на площади», правда, в его рамках не прошло ни одного массового мероприятия. Вскоре инфраструктуру для отдыха уберут, чтобы подготовиться к зиме – на площади зальют каток, который в прошлом году действительно пользовался популярностью у горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,