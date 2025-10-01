В мэрии ответили на вопрос о судьбе подземной парковки под площадью 1905 года

В Екатеринбурге под площадью 1905 года в ближайшие 20 лет не будут строить подземную паковку, по крайней мере, такой объект не предусмотрен Генпланом уральской столицы. Соответствующее письмо от вице-мэра Рустама Галямова опубликовал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Раньше автомобилисты оставляли машины прямо на площади, однако с этого года она стала «популярным местом отдыха горожан». По крайней мере, так задумывалось: там открыли фестиваль «Лето на площади», правда, в его рамках не прошло ни одного массового мероприятия. Вскоре инфраструктуру для отдыха уберут, чтобы подготовиться к зиме – на площади зальют каток, который в прошлом году действительно пользовался популярностью у горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

