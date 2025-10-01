Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога на три года

В Свердловской области планируют расширить льготы по уплате транспортного налога для участников специальной военной операции.

В заксо внесен законопроект, который предусматривает, что участников СВО освободят от уплаты транспортного налога за 2026-2028 гг. за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 киловатта) включительно. Ранее льгота распространялась только на автомобили до 200 л.с. и только на 2024-2025 гг.

Законопроект внесен правительством Свердловской области. В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона объем выпадающих доходов областного бюджета составит около 20 млн рублей ежегодно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

