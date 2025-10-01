Ребенок, игравший на «зебре», попал под колеса машины

В Екатеринбурге 4-летний ребенок, игравший на пешеходном переходе, попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел вчера вечером на улице Белореченской. Мальчик бегал по «зебре» на регулируемом переходе, но когда загорелся красный свет, не перестал шалить: и в какой-то момент стал перебегать дорогу. Водитель Mazda СХ5 увидел малыша слишком поздно, резко затормозил, но наезда избежать не удалось: ребенка с травмами разной степени тяжести увезли в больницу.

Выяснилось, что мальчика забирал с тренировки девятилетний брат, и не уследил за ним. Мать в этот момент была на работе. «Информация по ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к законным представителям», – сообщили в ГАИ по Екатеринбургу.

За рулем машины находился 63-летний мужчина со стажем вождения 12 лет. В момент ДТП был трезв.

Екатеринбург, Елена Сычева

