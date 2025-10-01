Суд заставил дроппера вернуть пенсионерке 400 тысяч

Пенсионерка из Лесного получит 400 тысяч рублей от дроппера – подручный мошенников оформил карту, чтобы те, обманывая людей, могли собирать деньги на этот счет. Так вышло и с 70-летней жительницей уральского города. Пожилую женщину дважды обманули лжесотрудники банка, убедив перевести деньги на «безопасные» счета. Большую часть суммы – 400 тысяч рублей – она перечислила на карту 20-летнего жителя Белгородской области, которого быстро вычислили.

«Прокуратура ЗАТО город Лесной направила в суд заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в размере свыше 400 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании неосновательного обогащения с дроппера в полном размере», – сообщили в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

